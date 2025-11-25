Rifiuti pericolosi abbandonati lungo la Provinciale Visciano–Schiava: la Guardia Agroforestale segnala e chiede interventi urgenti

Accumulati guaina bituminosa, materiali edili, pneumatici e sacchi di scarti: notificata la richiesta di rimozione al Comune di Casamarciano

La Guardia Agroforestale Italiana ha segnalato al Comune di Casamarciano e al Comando di Polizia Municipale una grave situazione di abbandono di rifiuti lungo Strada Provinciale Visciano–Schiava, nel territorio comunale, chiedendo un intervento immediato di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi.

Durante un servizio di monitoraggio ambientale effettuato il 25 novembre, gli operatori hanno rinvenuto cumuli di materiali classificati come rifiuti speciali pericolosi, tra cui pezzi di guaina bituminosa, oltre a ulteriori scarti come frammenti di cemento, eternit non identificato, rifiuti misti e pneumatici. Le immagini allegate alla relazione mostrano sacchi abbandonati, scarti edilizi dispersi nelle sterpaglie e cumuli di rifiuti depositati ai margini della carreggiata.La documentazione è corredata da rilievi fotografici geolocalizzati, effettuati con il supporto della Polizia Locale di Tufino, intervenuta insieme agli operatori. Nel testo viene evidenziato che l’area presenta pregio ambientale, rendendo ancora più urgente l’intervento.

La Guardia Agroforestale richiama inoltre quanto previsto dall’art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, norma che stabilisce responsabilità e obbligo di rimozione per chi gestisce il territorio.

Gli estensori della relazione — il Dirigente Regionale Vicario di Settore Andrea Palmese e il Vice Capo Squadra Francesco Pavone — concludono chiedendo un rapido riscontro da parte dell’amministrazione, dichiarandosi disponibili per ulteriori chiarimenti e sopralluoghi.