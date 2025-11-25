Eccellenza Girone B – 14ª giornata: l’Ebolitana vola, Apice non molla. Bene Agerola e Costa d’Amalfi

Weekend ricco di gol nel Girone B di Eccellenza, dove la 14ª giornata ha confermato l’equilibrio altissimo alle spalle della capolista Ebolitana. I blaugrana si impongono con autorità anche a Buccino, mentre l’Apice resta attaccato al treno promozione. Bene Battipagliese e Agerola, lotta serrata nella zona playoff.
RISULTATI COMPLETI – 14ª GIORNATA
SABATO 22 NOVEMBRE
• Buccino Volcei – Ebolitana 1925 1-4
• Castelpoto – Sanseverinese 1-2
• Città di Solofra – Costa d’Amalfi 1-2
• Lions MM Montemiletto – Agerola 1-2
• Polisportiva Puglianello – Rossoblù Castel S. 2-2
• San Vito Positano 1956 – U.S. Angri 1927 4-1
• Virtus Monteforte – Battipagliese Calcio 2-2
DOMENICA 23 NOVEMBRE
• Pol. Santa Maria Cilento – Salernum Baronissi 2-1
• Pro Sangiorgese – Apice Calcio 1964 0-3
CLASSIFICA – Eccellenza Girone B (dopo 14 giornate)
1. Ebolitana 1925 – 33
2. Apice 1964 – 32
3. Battipagliese – 27
4. Agerola – 24
5. Pro Sangiorgese – 22
6. Città di Solofra – 20
7. Costa d’Amalfi – 20
8. Lions MM Montemiletto – 20
9. Rossoblù Castel S. – 19
10. San Vito Positano 1956 – 17
11. Sanseverinese – 17
12. Polisportiva Puglianello – 16
13. Castelpoto – 15
14. Virtus Monteforte – 14
15. U.S. Angri 1927 – 14
16. Salernum Baronissi – 12
17. Buccino Volcei – 12
18. Pol. Santa Maria Cilento – 10
La Ebolitana conferma numeri impressionanti: miglior attacco, miglior difesa e una continuità che, al momento, non ammette rivali. Dietro, Apice continua a macinare punti, mentre Battipagliese e Agerola restano pienamente in corsa per un posto nei playoff.
PROSSIMO TURNO – 15ª GIORNATA
SABATO 29 NOVEMBRE
• San Vito Positano 1956 – Polisportiva Puglianello (14:30)
• Apice Calcio 1964 – Buccino Volcei (15:00)
• Salernum Baronissi – Virtus Monteforte (15:00)
• Sanseverinese – Lions MM Montemiletto (15:00)
DOMENICA 30 NOVEMBRE
• Agerola – Città di Solofra (14:30)
• Battipagliese – Castelpoto (14:30)
• Costa d’Amalfi – Rossoblù Castel S. (14:30)
• Ebolitana 1925 – Pol. Santa Maria Cilento (14:30)
• U.S. Angri 1927 – Pro Sangiorgese (15:30)