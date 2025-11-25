Promozione – Girone C, l’11ª giornata manda in fuga lo Sporting Ponte. Bene Ariano e Alta Irpinia, crolla il Baiano

L’11ª giornata del Girone C di Promozione conferma lo Sporting Ponte 2019 come squadra da battere. La capolista non sbaglia un colpo e continua la sua marcia solitaria al comando, sospinta da numeri pesanti e da un ritmo superiore alla concorrenza.
Dietro, il gruppone prova a tenere il passo: Cimitile, Savignanese e Saviano restano in scia, mentre l’Ariano si rilancia con un successo netto, così come l’Alta Irpinia che continua a produrre gol e gioco.
Giornata nera invece per il Baiano, travolto e sempre più in fondo alla classifica.
RISULTATI – 11ª GIORNATA
Sabato 22 novembre 2025
• Lions Grotta – U.S. Ariano 0-5
• Montesarchio – Savignanese 1-2
• Real San Martino V.C. – Cimitile 2-0
Domenica 23 novembre 2025
• Alta Irpinia Sport – Baiano 6-0
• Saviano 1960 – Marchesa 2018 2-1
• Sporting Ponte 2019 – Vico Calcio 2-0
• Terzigno 1964 – Real Arienzo 3-1
• C.O. Passo Eclano – Audax Cervinara 1926 1-2
CLASSIFICA – DOPO L’11ª GIORNATA
1. Sporting Ponte 2019 – 31
2. Cimitile – 23
3. Saviano 1960 – 23
4. U.S. Ariano – 22
5. Alta Irpinia Sport – 22
6. Real San Martino V.C. – 19
7. Vico Calcio – 17
8. Savignanese – 17
9. Real Arienzo – 13
10. Montesarchio – 12
11. Audax Cervinara 1926 – 11
12. Lions Grotta – 10
13. Marchesa 2018 – 9
14. Terzigno 1964 – 7
15. C.O. Passo Eclano – 6
16. Baiano – 3
PROSSIMO TURNO – 12ª GIORNATA
Domenica 30 novembre 2025
• Savignanese – Saviano 1960 (14:30)
• Vico Calcio – Terzigno 1964 (14:30)
Domenica 7 dicembre 2025
• Audax Cervinara 1926 – Real San Martino V.C. (14:30)
• Baiano – C.O. Passo Eclano (14:30)
• Cimitile – Sporting Ponte 2019 (14:30)
• Marchesa 2018 – Alta Irpinia Sport (14:30)
• Real Arienzo – Lions Grotta (14:30)
• U.S. Ariano – Montesarchio (15:00)