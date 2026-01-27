REGIONE. Commissione Sanità, il Pd indica Bruna Fiola: il testimone passa dopo la presidenza di Vincenzo Alaia

NAPOLI – Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha sciolto le riserve sulle presidenze di Commissione di propria competenza, completando così l’organigramma interno dopo gli accordi politici raggiunti nei giorni scorsi. Tra le nomine ufficializzate spicca quella di Bruna Fiola, indicata come nuova presidente della Commissione Sanità, incarico precedentemente ricoperto da Vincenzo Alaia.
Il passaggio di consegne alla guida di una delle commissioni più delicate e strategiche di Palazzo Santa Lucia segna una nuova fase per il Pd, che rafforza così il proprio ruolo nella governance regionale della sanità, settore centrale tanto per l’azione amministrativa quanto per il confronto politico.
La scelta di Bruna Fiola rientra in un quadro più ampio di assetti definiti dal gruppo dem: Loredana Raia assumerà la presidenza della Commissione Politiche Sociali, mentre Corrado Matera guiderà la Commissione Agricoltura.
Con queste nomine si completa l’assetto del Partito Democratico all’interno del Consiglio regionale della Campania. Il ruolo di capogruppo resta affidato a Maurizio Petracca, mentre nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio il Pd esprime il presidente Massimiliano Manfredi.
La Commissione Sanità, ora affidata a Bruna Fiola, sarà chiamata nei prossimi mesi ad affrontare dossier complessi, dal rafforzamento della sanità territoriale alla gestione delle criticità strutturali del sistema sanitario regionale, in una fase in cui l’attenzione dei cittadini sul tema resta altissima.