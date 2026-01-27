Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri estratti il 27 gennaio 2026

È stata effettuata nella serata di martedì 27 gennaio 2026 una nuova estrazione dei giochi numerici. Di seguito il quadro completo dei risultati del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, insieme ai principali numeri ritardatari in vista del prossimo concorso.
I numeri vincenti del Lotto
Queste le combinazioni estratte sulle dieci ruote e sulla Nazionale:
• Bari: 14 – 13 – 48 – 19 – 45
• Cagliari: 19 – 22 – 3 – 54 – 85
• Firenze: 79 – 69 – 43 – 56 – 50
• Genova: 11 – 12 – 8 – 5 – 43
• Milano: 67 – 15 – 17 – 78 – 29
• Napoli: 85 – 42 – 8 – 60 – 62
• Palermo: 67 – 18 – 78 – 60 – 39
• Roma: 2 – 31 – 85 – 66 – 69
• Torino: 11 – 30 – 80 – 74 – 29
• Venezia: 4 – 23 – 27 – 33 – 19
• Nazionale: 32 – 68 – 26 – 1 – 10
I risultati del 10eLotto
I venti numeri estratti nel concorso del 27 gennaio sono:
2 – 3 – 4 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 22 – 23 – 30 – 31 – 42 – 48 – 67 – 69 – 79 – 85
• Numero Oro: 14
• Doppio Oro: 14 – 13
• Numeri Extra: 5 – 8 – 17 – 27 – 33 – 43 – 45 – 50 – 54 – 56 – 60 – 66 – 74 – 78 – 80
Superenalotto: combinazione e jackpot
Per quanto riguarda il Superenalotto, la sestina estratta è:
11 – 19 – 27 – 31 – 54 – 84
• Numero Jolly: 38
• Numero Superstar: 37
Il jackpot in palio per l’estrazione del 27 gennaio ammonta a 111.600.000 euro.
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione di giovedì 29 gennaio 2026, questi sono i principali numeri assenti da più tempo:
• Firenze: 42 (159 estrazioni)
• Bari: 20 (128)
• Torino: 89 (110)
• Cagliari: 55 (102)
• Torino: 18 (98)
• Nazionale: 37 (91)
• Genova: 34 (89)
• Milano: 50 (88)
• Cagliari: 10 (85)
• Genova: 69 (83)
Per ogni ruota, i tre numeri con il maggior ritardo restano quelli indicati nei dati ufficiali.
I ritardatari del Superenalotto
Per il Superenalotto, i numeri che mancano da più concorsi sono:
4 (56) – 39 (51) – 87 (49) – 62 (45) – 26 (42) – 46 (42)
Il prossimo appuntamento con le estrazioni è fissato per giovedì 29 gennaio, con nuovi numeri pronti a entrare in gioco.