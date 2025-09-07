Regionali in Campania – La coalizione di Roberto Fico verso il voto con 7 liste

Dovrebbero essere sette le liste a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania alle prossime elezioni regionali, in programma il 16 e 17 novembre 2025.

Accanto al Movimento 5 Stelle, ci saranno:

Partito Democratico

Alleanza Verdi Sinistra

Riformisti (con Italia Viva e altre formazioni minori)

Partito Socialista Italiano (PSI)

una lista civica vicina al presidente uscente Vincenzo De Luca (A Testa Alta)

una lista civica direttamente collegata al candidato presidente Roberto Fico

Un quadro molto diverso rispetto alle passate competizioni regionali. Nel 2020, infatti, Vincenzo De Luca si presentò con una coalizione di ben 15 liste, mentre nel 2015 riuscì a vincere le elezioni con l’appoggio di 9 liste.

La scelta di puntare su un numero ridotto di liste rappresenta un dimagrimento netto e sembra voler privilegiare la chiarezza politica e la coesione programmatica della coalizione progressista, incentrata sulla figura di Fico e su un perimetro di forze più ristretto rispetto al passato.