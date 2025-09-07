Forino (Av): Riapre la Scuola dell’ Infanzia G. Rodari dopo i lavori di ristrutturazione. L’inaugurazione Sabato 13 ore 11.00

Dopo quasi due anni dalla chiusura dovuta a lavori di ristrutturazione , per la gioia di bambini e famiglie riapre la Scuola dell’ Infanzia G. Rodari. L’ edificio scolastico

è stato infatti soggetto al cosiddetto finanziamento PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU, il quale ha consentito l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e il miglioramento funzionale restituendo alla comunità un luogo più sicuro, accogliente e moderno, pensato per accompagnare la crescita e la formazione degli alunni.

Grande la soddisfazione del Primo Cittadino dott. Antonio Olivieri che ha così commentato

“Carissimi concittadini, è con grande gioia e profondo orgoglio che Vi invitiamo a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, che si terrà sabato 13 settembre 2025, alle ore 11:00, presso l’edificio scolastico rinnovato.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di festa e di comunità, certi che l’educazione dei nostri bambini sia il bene più prezioso da custodire e valorizzare.

Un altro importante traguardo raggiunto.” Da. Bio