Donna investita da un’auto pirata a contrada Infornata: è caccia a un’utilitaria bianca

Momenti di paura ieri mattina a contrada Infornata, lungo l’arteria che da via Molinelle conduce a via Roma, nel capoluogo irpino. Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto pirata, un’utilitaria bianca, mentre si trovava sul ciglio della strada per raccogliere nocciole.

L’impatto, avvenuto intorno alle 9 del mattino, è stato violento: la 60enne è stata sbalzata oltre la scarpata, finendo nel terreno sottostante. Immediati i soccorsi: la donna è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha avviato gli accertamenti per identificare l’automobilista in fuga. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per risalire al responsabile.

L’episodio ha suscitato grande apprensione tra residenti e passanti, che chiedono maggiore sicurezza lungo un’arteria spesso percorsa ad alta velocità.