Regionali in Campania – Giuditta (Noi di Centro): “Convergenza su Fico buon punto di partenza, ora lavorare al programma”

“La convergenza del centrosinistra sul nome di Roberto Fico alla candidatura a presidente della Regione Campania costituisce un buon punto di partenza. Ora tutte le forze della coalizione progressista devono sedere ad un tavolo e lavorare al programma”.
Così il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, insieme ai coordinatori provinciali e al gruppo dirigente, che rivendicano il ruolo del movimento:
“Occorre individuare le priorità strategiche comuni, nell’interesse di gente e territori. Noi ci candidiamo ad essere il centro forte, capace di rappresentare le istanze dei moderati della Campania, il collante di un campo largo che nelle prossime settimane dovrà costruire il futuro della Regione”.
Giuditta ha infine rivolto un augurio al candidato unitario e alla coalizione:
“In bocca al lupo a Fico e a tutti noi!”.