Fuggono all’Alt dei Carabinieri per un controllo: arrestati 28enne e 26enne

Attimi di tensione a Qualiano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato per lo stesso reato anche un 26enne, anch’egli del luogo.

L’episodio si è verificato lungo corso Campano. La pattuglia dei carabinieri ha incrociato una Fiat Panda con a bordo i due uomini e un’altra persona. All’alt imposto dai militari, il conducente – il 28enne – ha inizialmente finto di accostare, per poi accelerare improvvisamente nel tentativo di fuggire.

Ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni minuti fino a quando la Panda ha frenato di colpo per consentire al 26enne di scendere. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, non avrebbe potuto trovarsi in compagnia di un altro pregiudicato. Il tentativo di eludere i controlli, però, è fallito: entrambi sono stati bloccati e identificati.

Il 28enne è finito in manette, mentre per il 26enne è scattata la denuncia. Le indagini proseguono per chiarire i motivi della fuga e verificare eventuali ulteriori responsabilità.