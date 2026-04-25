Quindici, esclusa la lista di Rubinaccio: resta in corsa il duello Siniscalchi-Scibelli

Colpo di scena nella corsa alle amministrative di Quindici. La lista “Quindici nel cuore”, guidata dall’ex sindaco Eduardo Rubinaccio, non è stata ammessa alla competizione elettorale.

La decisione è arrivata nel pomeriggio dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lauro, riunitasi per esaminare la regolarità della documentazione presentata nei comuni interessati al voto. A presiedere i lavori è stata Elisabetta De Felice, Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino.

La commissione ha deliberato l’esclusione della lista, comunicando già le motivazioni ai diretti interessati. Al momento, però, i dettagli ufficiali non sono stati resi pubblici. Tra le ipotesi che circolano, ci sarebbe anche un’interpretazione delle norme legate ai comuni reduci da commissariamento per infiltrazioni, ma sarà necessario attendere chiarimenti nelle prossime ore.

La vicenda potrebbe non chiudersi qui. È infatti molto probabile un ricorso al Tar di Salerno da parte della lista esclusa, nel tentativo di rientrare nella competizione elettorale.

Nel frattempo, il quadro politico si restringe: restano in campo, almeno per ora, le liste guidate da Alessandro Siniscalchi e Carmine Scibelli.

Una situazione in evoluzione che potrebbe ancora riservare sviluppi nei prossimi giorni, mentre il paese resta in attesa di capire quale sarà lo scenario definitivo in vista del voto.