All’ultimo respiro: la Scandone Avellino batte L’Aquila con la tripla di Kmetic. Ora testa ai playoff

AVELLINO – La Scandone Avellino chiude la regular season con una vittoria spettacolare e dal peso specifico enorme. Al PalaDelMauro, i biancoverdi superano il Nuovo Basket Aquilano per 77-74 grazie a una tripla sulla sirena di Kmetic, che fa esplodere il palazzetto e regala un finale da brividi.

Un successo costruito con carattere e determinazione, che consente ad Avellino di toccare quota 40 punti, mantenere l’imbattibilità casalinga e blindare il secondo posto in classifica, in attesa del risultato della capolista Carver Roma. Ora lo sguardo è rivolto ai playoff, al via dalla prossima settimana.

Partenza solida, poi il ritorno degli ospiti

La Scandone parte bene nonostante l’assenza di Duranti, fermato da una distorsione alla caviglia. L’asse Kmetic–Gay mette subito in difficoltà la difesa abruzzese, ma gli ospiti rispondono con un ispirato Cassar. Il primo quarto si chiude sul 18-16.

Nel secondo periodo i ritmi si abbassano e gli attacchi faticano a trovare continuità. L’Aquila si riavvicina con Tuccella e Kassar, ma nel finale Avellino ritrova fluidità grazie alle triple di Cioppa e Stefanini, andando al riposo sul 38-28.

Equilibrio e sorpassi nel terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi, Avellino prova a scappare con Cioppa e Gay, ma L’Aquila resta in partita grazie alla buona circolazione di palla e alle giocate di Cecchi. La gara diventa combattuta e senza un padrone.

Kassar si accende con due triple consecutive che valgono il sorpasso per gli ospiti. Avellino fatica in attacco, ma nel finale Cantone riporta i suoi a -1. Al 30’ il punteggio è 56-57 per L’Aquila.

Finale al cardiopalma

L’ultimo quarto si apre con gli abruzzesi avanti di cinque lunghezze, ma la Scandone reagisce con Cantone e ritrova equilibrio grazie all’asse Ragusa–Vitale. Scanzi firma il sorpasso, ma L’Aquila resta agganciata con un Kassar ancora decisivo.

A tre minuti dalla fine, Ragusa e una giocata difensiva di Kmetic valgono il +4 per Avellino. Il finale è incandescente: gli ospiti impattano e tornano avanti, poi Cioppa segna una tripla pesantissima per il controsorpasso.

Negli ultimi secondi succede di tutto. A 20” dalla sirena il punteggio è in equilibrio. L’ultimo possesso è per Avellino: Kmetic si prende la responsabilità e realizza la tripla allo scadere che fissa il punteggio sul 77-74.

Le parole del coach

Soddisfatto a fine gara coach Dell’Imperio:

“È una vittoria di grande valore, soprattutto dal punto di vista mentale. Serviva per riscattarci dopo la sconfitta di Marigliano e ritrovare fiducia. I ragazzi sono stati bravi a restare uniti nei momenti difficili, dimostrando carattere e determinazione. Ora penseremo ai playoff”.

Tabellino

Scandone Avellino:

Scanzi 5, Cioppa 14, Cantone 7, Ragusa 21, Kmetic 21, Stefanini 3, Gay 9, Donda 4, Vitale 2.

Allenatore: Dell’Imperio

Nuovo Basket Aquilano:

Ronca 17, Compagnoni 3, Ianuale 4, Nardecchia 2, Cecchi 13, Cassar 28, Tuccella 7.

Allenatore: D’Addio

Parziali: 18-16; 38-28; 56-57; 77-74

Una vittoria che rilancia entusiasmo e ambizioni: la Scandone è pronta a giocarsi tutto nella post-season. 🟢⚪