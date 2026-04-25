Quindici, “Avanti Tutta”: Carmine Scibelli presenta la sua squadra

A Quindici entra nel vivo la corsa alle amministrative con la presentazione della lista “Avanti Tutta – Cambiare si può con Scibelli”, guidata dal candidato sindaco Carmine Scibelli.
Una proposta che punta al rinnovamento e che si presenta con una squadra composta da volti del territorio, pronti a mettersi in gioco per il futuro della comunità.
Accanto a Scibelli, nella lista n.1, figurano:
Francesco Santaniello
Renato Scibelli
Domenico Esposito
Maria Santaniello
Guerino Scafuro
Emma Ferraro
Maria Elisa Scibelli
Nicola Cinefra
Un gruppo che si propone di lavorare su idee concrete e sulla valorizzazione del paese, con l’obiettivo di dare nuova linfa a Quindici. Lo slogan scelto, “Cambiare si può”, racchiude il messaggio politico della lista: guardare avanti con determinazione, coinvolgendo cittadini e territorio.
Con la presentazione delle liste prende forma il quadro politico in vista delle elezioni, mentre nelle prossime settimane si entrerà nel vivo con programmi e incontri pubblici.
La sfida è aperta e Quindici si prepara a scegliere il proprio futuro.