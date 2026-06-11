Premio Cimitile 2026, al via la XXXI edizione: arte, spiritualità e letteratura nel segno di San Francesco

Sarà un omaggio alla figura universale di San Francesco d’Assisi ad aprire la XXXI edizione del Premio Cimitile. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 18.30, nel suggestivo scenario del complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, prenderà ufficialmente il via la storica rassegna letteraria nazionale con due appuntamenti di grande rilievo culturale: l’inaugurazione della mostra d’arte “Creati per creare. Il Creato di San Francesco 1226-2026 nell’ottavo centenario della morte”, curata da Giuseppe Bacci, e la presentazione del volume “E se tornasse Francesco?” di Padre Enzo Fortunato, pubblicato da San Paolo Edizioni.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, la cui vicenda umana e spirituale continua a rappresentare un simbolo universale di pace, fraternità, coscienza ecologica e dialogo interculturale. Valori che assumono oggi una straordinaria attualità in un contesto internazionale segnato da conflitti, crescenti disuguaglianze sociali e da una sempre più evidente emergenza ambientale.

Alla cerimonia inaugurale interverranno Filomena Balletta, sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Don Giovanni De Riggi, docente di Storia della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola; Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio della Regione Campania; Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore. A coordinare l’incontro sarà Diego Dionoro, giornalista Rai della TGR Campania.

Promossa dalla Fondazione Premio Cimitile con i suoi autorevoli soci fondatori – Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo III Millennio – la rassegna proseguirà fino al 20 giugno con un ricco calendario di eventi dedicati all’arte, alla cultura, alla religione, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio storico e monumentale. In programma incontri letterari, convegni, spettacoli, momenti musicali e occasioni di approfondimento e riflessione.

Gran finale sabato 20 giugno alle ore 20.30 con la tradizionale cerimonia di premiazione, durante la quale saranno consegnati i prestigiosi “Campanili d’Argento“, riconoscimento simbolo del Premio Cimitile. La serata, condotta da Ingrid Muccitelli, sarà registrata e trasmessa in seconda serata su Rai2 il prossimo 7 luglio.

Il Comitato scientifico presieduto da Francesco Giorgino, ha selezionato così i vincitori della XXXI edizione:

Migliore opera inedita del genere narrativo a Francesco Gioia “Le comete di Sheb’a”. L’opera è stata pubblicata sul territorio nazionale a cura di Guida Editori – Napoli.

Migliore opera edita di narrativa a Lorenzo Marone “Ti telefono stasera” – Feltrinelli.

Migliore opera edita di attualità a Giovan Battista Brunori “Il nuovo Medioriente. Il declino della mezzaluna Sciita” – Belforte Salomone.

Migliore opera edita di saggistica a Claudio Cerasa “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” – Silvio Berlusconi Editore.

Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Natasha Luigia Antonino “Stratigrafia archeologica e cultura materiale. I manufatti ceramici del complesso catacombale tardoantico di Canusium: produzione, commercio, funzioni” – Edipuglia.

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Maria Soave, Giornalista Rai. Conduttrice del TG1 e del programma televisivo Uno Mattina news.

Premio Speciale “Ermanno Corsi” a Paolo Antonio Ascierto, Oncologo e ricercatore italiano. Direttore del Dipartimento di Melanoma e Tumori della Cute, Immunoterapia Oncologica e Sperimentale e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Ai vincitori sarà consegnato il Campanile d’Argento, simbolo ispirato a quello che la tradizione riconosce come il primo campanile della cristianità, sito nel Santuario di San Felice a Cimitile.

L’iniziativa vanta autorevoli patrocini: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.

Il programma completo del Premio Cimitile 2026 è disponibile al link:

https://www.fondazionepremiocimitile.it/programma-2026