Quadrelle: laurea magistrale per Teresa Capriglione in Ingegneria Civile

Oggi è un giorno di festa per Teresa Capriglione e la sua famiglia, poiché ha raggiunto con merito e determinazione un traguardo importante: la laurea magistrale in Ingegneria Civile.

Un percorso fatto di notti sui libri, formule, progetti e tanta passione per il “costruire” non solo strutture, ma anche sogni. Teresa ha dimostrato con costanza che l’ingegno, unito alla tenacia, può davvero alzare fondamenta solide su cui fondare il proprio futuro.

Dietro a questa laurea ci sono ore di studio, esami affrontati con coraggio, progetti sviluppati con precisione e quella curiosità tipica di chi vuole capire come stanno in piedi le cose per poi migliorarle. L’Ingegneria Civile è la scienza di chi pensa al domani: ponti, strade, edifici sicuri, città più vivibili. E da oggi c’è anche la firma e la mente di Teresa a dare il suo contributo.

A lei vanno le congratulazioni più sincere di chi le vuole bene e l’orgoglio di tutta la comunità che l’ha vista crescere e impegnarsi. Questo è solo l’inizio: laurea è il punto di partenza di una professione che trasforma le idee in realtà concrete.

“Che questo traguardo sia il primo di una lunga serie di successi. Che tu possa progettare non solo opere, ma anche una carriera ricca di soddisfazioni, sfide stimolanti e traguardi sempre più alti.

Il mondo ha bisogno di menti brillanti come la tua per costruire un futuro più sicuro e sostenibile. E noi non vediamo l’ora di vedere cosa saprai realizzare.

Ad maiora, Teresa!” .

Alla neo dottoressa in ingegneria civile vanno gli auguri dei genitori Elena e Pasquale, del fratello Salvatore e di tutti i familiari. La redazione di Binews si associa.