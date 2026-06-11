NOLA, IN PIAZZA PER GAZA: DOMENICA INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO PALESTINESE

Domenica 14 giugno, alle ore 11, a Nola in Piazza Duomo si terrà l’iniziativa pubblica “In Piazza per Gaza – Solidarietà attiva per il popolo palestinese”, promossa dall’Osservatorio Civico Area Nolana.

L’appuntamento nasce dalla volontà di esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione civile palestinese, duramente colpita dalla guerra e dalla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul dramma vissuto da oltre due milioni di uomini e donne, con particolare riferimento alle condizioni di vita dei bambini e delle persone più vulnerabili.

Nel corso della manifestazione interverrà, tra gli altri, il prof. Angelo Michele Imbriani, storico e autore di numerosi saggi, che offrirà una riflessione sulle radici del conflitto e sul ruolo della società civile nella costruzione di percorsi di pace, dialogo e cooperazione tra i popoli.

L’evento vuole rappresentare un momento di partecipazione civica e di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani, della pace, della giustizia e della dignità delle persone, riaffermando il valore della solidarietà internazionale e dell’impegno nonviolento, lanciando una proposta concreta per aiutare i bambini e le famiglie in difficoltà.

L’Osservatorio Civico Area Nolana invita cittadini, associazioni, realtà sociali e culturali del territorio a prendere parte all’iniziativa per testimoniare, con la propria presenza, la vicinanza a chi oggi vive una delle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo.