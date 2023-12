Quadrelle: Una serata indimenticabile cena spettacolo per gli over 60

Quadrelle si prepara a ospitare un evento straordinario che promette di far brillare gli occhi degli abitanti del luogo. La Palestra Comunale si trasformerà in un palcoscenico di gioia e divertimento per una serata indimenticabile domani venerdì 8 dicembre alle ore 19. L’Associazione Socio Culturale di Quadrelle, guidata dal presidente Caruso Stefano, ha organizzato una grande cena spettacolo dedicata agli amici del paese over 60.

L’invito è aperto a tutti gli abitanti di Quadrelle che rientrano in questa fascia d’età, con l’auspicio di trascorrere insieme una serata all’insegna della convivialità, della musica e delle sorprese.

Il presidente Caruso Stefano, anima pulsante di questa iniziativa, invita calorosamente gli over 60 a partecipare e a condividere momenti di allegria in compagnia dei loro concittadini. La serata promette di essere un’occasione unica per riunire vecchie e nuove amicizie, creando un legame speciale tra le generazioni.

La palestra si trasformerà in un palcoscenico di divertimenti, offrendo un’ampia varietà di intrattenimenti per tutti i gusti. La musica sarà la protagonista indiscussa della serata, con brani che spazieranno dai grandi classici ai successi più recenti. Un’orchestra dal vivo accompagnerà i presenti in un viaggio musicale emozionante, regalando momenti di puro godimento.

L’Associazione Socio Culturale ha preparato ricche sorprese per gli ospiti, rendendo la serata ancora più speciale. Dalle golose prelibatezze gastronomiche alle inaspettate performance a sorpresa, l’atmosfera sarà permeata da una gioiosa eccitazione.

L’invito è lanciato: venerdì 8 dicembre, ore 19, presso la Palestra Comunale di Quadrelle. La Cena Spettacolo è un’occasione da non perdere, un’opportunità per ritrovarsi, divertirsi e creare nuovi ricordi. Il presidente Caruso Stefano e l’intera Associazione Socio Culturale vi aspettano per una serata indimenticabile all’insegna della musica, dei balli e delle sorprese.

(Andrea Salvatore Guerriero)