Quadrelle, si dimette il Comitato Festa San Giovanni Battista: “Scelta dettata da impegni organizzativi e lavorativi”

QUADRELLE — Il Comitato Festa San Giovanni Battista ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni, comunicando alla comunità la decisione maturata dopo un confronto interno tra i membri del gruppo.

Secondo quanto reso noto in un avviso rivolto ai cittadini, la scelta non nasce da contrasti o difficoltà particolari, ma esclusivamente da motivi organizzativi e da impegni lavorativi che nel tempo hanno reso sempre più complicato garantire la disponibilità e le energie necessarie per preparare al meglio la festa patronale del 2026.

Organizzare un evento così importante per la comunità richiede infatti tempo, programmazione e una presenza costante, elementi che negli ultimi mesi sono diventati sempre più difficili da assicurare da parte dei componenti del comitato.

Nel comunicato si fa riferimento anche alla somma economica attualmente disponibile, sulla quale gli ex membri del comitato stanno valutando la soluzione più condivisa e trasparente per stabilire come destinarla nel modo più opportuno.

Il comitato ha voluto inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla comunità quadrellese per il sostegno ricevuto negli anni. In particolare sono stati ringraziati i cittadini che hanno collaborato attivamente alle iniziative e che hanno dimostrato fiducia e partecipazione nelle varie attività organizzate.

L’auspicio espresso dai membri dimissionari è che possa nascere presto un nuovo comitato, capace di portare avanti con entusiasmo e spirito di servizio le tradizioni legate alla festa di San Giovanni Battista, appuntamento profondamente radicato nella vita religiosa e sociale del paese. Una tradizione che rappresenta non solo un momento di devozione, ma anche un’occasione di incontro e di identità per tutta la comunità di Quadrelle.