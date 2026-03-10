A Sant’Angelo dei Lombardi il Recital di Michele Placido

Una serata speciale a Sant’Angelo dei Lombardi con Michele Placido a teatro. L’attore e regista sarà accompagnato da Gianluigi Esposito in un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori. Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo, con lo spettatore che sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 14 marzo 2026, alle ore 21.00, presso la Sala Teatrale del Centro sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi. L’evento è promosso da Galea ODV e Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in collaborazione con Luna Nova (Centro di cultura per il teatro e la canzone napoletana Sergio Bruni) e Montecristo produzioni.

Per informazioni e prenotazioni 3394560657 . Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

(Comunicato stampa)