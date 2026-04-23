“Tosca” di Giacomo Puccini incanta la Reggia di Caserta: grande opera sotto le stelle il 24 luglio. Il soprano irpino Carmen Giannattasio protagonista

La Tosca di Giacomo Puccini arriva alla Reggia di Caserta. La grande opera torna protagonista in una delle cornici più iconiche e suggestive al mondo. Venerdì 24 luglio 2026, in Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa reggia vanvitelliana, andrà in scena una nuova, imponente, produzione della Tosca, destinata a essere tra gli eventi lirici più attesi della stagione.

Per la prima volta, il capolavoro pucciniano prenderà vita in questo spazio monumentale in un allestimento capace di dialogare con la grandiosità architettonica del luogo, trasformandolo in un teatro a cielo aperto di straordinario impatto.

La regia di quest’opera lirica è affidata a Edoardo De Angelis, tra i più autorevoli registi del panorama italiano, noto per la sua capacità di coniugare profondità narrativa e forza visiva. La sua lettura di Tosca si muove tra tradizione e contemporaneità, restituendo tutta la tensione e l’attualità del melodramma di Puccini.

Protagonista assoluta sarà Carmen Giannattasio, tra i soprani più acclamati della scena internazionale, artista di riferimento nei principali teatri del mondo. La sua Tosca è riconosciuta per l’intensità interpretativa e la straordinaria qualità vocale. Sul podio, il Maestro Gianluca Marcianò dirigerà un’orchestra composta da 50 elementi.

Rappresentata per la prima volta nel 1900, Tosca è una delle opere più celebri del repertorio lirico, capace di combinare passione, intrigo e tragedia. In questa occasione andrà in scena una versione rivisitata da Edoardo De Angelis, realizzata ad hoc per lo scenario della Reggia di Caserta. Questa produzione – nata dalla sinergia tra LWR, Ventidieci e Black Tarantella – rappresenta un appuntamento unico nel panorama culturale italiano: una sola data, in una location senza eguali, come la Reggia di Caserta, dove musica, arte e storia si incontrano per dar vita a un’esperienza immersiva di grande fascino e suggestione.

I biglietti per assistere all’evento – che si inserisce nell’ampio cartellone della Reggia Session dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – sono già disponibili in prevendita su TicketOne, Go2 e nei punti vendita autorizzati.