Quadrelle Futura presenta le sue candidate: esperienza e nuove energie al servizio del paese. Video

Prosegue il percorso della lista Quadrelle Futura, guidata dal candidato a sindaco Carmine Isola, in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono finalmente disponibili anche i video di presentazione delle candidate Paola Napolitano e Anna Schettino, due figure che rappresentano al meglio lo spirito della squadra: competenza ed entusiasmo al servizio della comunità.

Paola Napolitano metterà a disposizione di Quadrelle la sua solida esperienza amministrativa, maturata nel ruolo di consigliere uscente. La sua conoscenza delle dinamiche istituzionali e del funzionamento della macchina comunale costituisce una garanzia di continuità, serietà e capacità decisionale, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del territorio.

Anna Schettino rappresenta il volto giovane e dinamico della lista: una ragazza piena di energia, determinazione e voglia di fare, pronta a portare nuove idee e a dare voce alle esigenze delle nuove generazioni, con passione e spirito di iniziativa.

Due percorsi diversi ma perfettamente complementari, che incarnano la visione di Quadrelle Futura: unire esperienza e rinnovamento per costruire insieme un futuro migliore per il paese.

La squadra guidata da Carmine Isola continua così a presentarsi ai cittadini con proposte concrete, persone competenti e una forte motivazione a lavorare per il bene comune.