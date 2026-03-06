Il coordinamento mandamentale Tempi Nuovi Popolari Uniti ricorda Pietro Picariello: cordoglio per la scomparsa del giovane vicesindaco di Quadrelle

Il coordinamento mandamentale Tempi nuovi Popolari Uniti si stringe al cordoglio della famiglia, per la scomparsa prematura del giovane Pietro Picariello, Vicesindaco di Quadrelle, esempio di sensibilità e sostegno politico sociale.
R.i.p. Pietro