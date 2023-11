QUADRELLE. La storia di “Issara Winery e Restaurant”, oggi sulla guida Osterie d’Italia 2024

Un traguardo raggiunto grazie alla passione, alla dedizione e alla bravura dello chef Benedetto Molaro e dell’enologa Giulia La Marca. I due giovani si sono conosciuti nel 2007 frequentando il Gruppo Scout Avella I con i loro sogni nel cassetto: l’apertura di un ristorante e l’apertura di un’azienda vitivinicola . Questi sogni dopo anni di studio e sacrifici li hanno realizzati. L’azienda La Marca si trova a Parolise con un punto degustazione, invece dal 2021 nasce il progetto “Issara” che fonda le sue radici nel comprensorio avellano con la sede in Via Fusaro a Quadrelle (Av). L’inevitabile e vincente connubio “winery e restaurant” ha determinato il successo straordinario dei due giovani che hanno sostenuto da sempre che l’amore vince su tutto, è cosi è stato. Issara propone una cucina territoriale rivisitata in chiave moderna, fatta con amore, con piatti anche europei. Ogni tre mesi cambia il menù senza stravolgere più di tanto il concetto di base che presuppone l’uso dei prodotti locali come la Nocciola di Avella, il Cacio Moscio, l’Aglio Orsino del Partenio, il Pecorino di Carmasciano e Bagnolese, il Caciocavallo Irpino e il manzo irpino tenendo conto anche delle aziende agricole e i tanti produttori locali. La proposta dei menù stagionali, i prodotti e l’ampia carta dei vini, considerando la produzione delle cantine La Marca, sono stati determinanti per conquistare le pagine della guida Osteria d’Italia 2024. La Guida Osterie d’Italia è un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e dell’enogastronomia. È un’opera che riconosce e celebra i tesori culinari nascosti, i luoghi che portano avanti le tradizioni gastronomiche con passione e impegno. Essere inclusi in questa guida con un premio speciale per la selezione articolata e rappresentativa di vini, è un attestato di eccellenza.