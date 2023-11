AVELLA. “Dentro una Borsetta”, presentato l’ultimo libro di Francesca Grassi. Video e Foto

La presentazione del saggio “Dentro una Borsetta” di Francesca Grassi è stata un evento di risonanza ad Avella, reso ancora più speciale dalla presenza di ospiti illustri e di protagonisti che hanno ispirato l’autrice nel suo affascinante viaggio nel mondo delle donne straordinarie.

Tra gli ospiti presenti spiccavano alcune delle protagoniste intervistate nel libro, donne che hanno contribuito a plasmare il tessuto sociale e culturale nei loro rispettivi campi. La serata ha visto la partecipazione del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, e del presidente di Artis Suavitas, Antonio Larizza, figure di spicco che hanno sottolineato l’importanza di iniziative culturali come questa nel promuovere la diversità e l’empowerment femminile.

La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista Autilia Napolitano, che ha sapientemente guidato il pubblico attraverso le storie avvincenti raccontate nel libro. Il folto pubblico presente ha seguito con attenzione le narrazioni delle donne straordinarie, immergendosi nelle esperienze che “Dentro una Borsetta” ha saputo così abilmente raccogliere e condividere.

Al termine della presentazione, tutti i presenti hanno avuto l’opportunità di deliziarsi con un dolce assaggio delle specialità offerte dal Moera, la rinomata azienda ristoratrice della cittadina archeologica. Questo momento conviviale ha permesso ai partecipanti di condividere le proprie impressioni sulla serata e di approfondire le tematiche affrontate nel libro in un’atmosfera più informale.

In conclusione, l’evento ha dimostrato come la cultura e la gastronomia possano confluire in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. “Dentro una Borsetta” non solo celebra il potere delle storie femminili, ma anche la capacità di unire la comunità intorno a temi universali. La serata ad Avella è stata un tributo alle donne, al loro coraggio e alla bellezza intrinseca delle loro storie, raccontate attraverso un accessorio tanto comune quanto simbolico: la borsetta.