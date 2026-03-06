Quadrelle in lutto per la scomparsa prematura del vicesindaco Pietro Picariello di soli 38 anni

QUADRELLE — Profondo cordoglio a Quadrelle per la scomparsa improvvisa di Pietro Picariello, vicesindaco del comune irpino, venuto a mancare all’età di 38 anni. La notizia ha colpito duramente la comunità locale, dove Picariello era conosciuto e stimato sia per il suo impegno amministrativo sia per il forte legame con il territorio.

A darne il triste annuncio sono la moglie Candida Napolitano, il figlio Giuseppe, i genitori Giuseppe e Giuseppina Miele, i suoceri Salvatore Napolitano e Maria Rosa D’Apolito, il fratello Felice con la moglie Francesca Caruso, le nonne Franceschina Napolitano e Giuseppina Conte, insieme ai cognati, alle cognate, agli zii, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati sabato 7 marzo alle ore 10:30, con partenza dalla casa dell’estinto in Corso Europa 2 per la Parrocchia Maria SS. Annunziata di Quadrelle. Al termine della celebrazione religiosa il corteo funebre proseguirà verso il cimitero di Quadrelle.

La famiglia ha inoltre fatto sapere che si dispensa dai fiori.

In queste ore numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio stanno arrivando alla famiglia e all’amministrazione comunale, segno dell’affetto e della stima che la comunità nutriva nei confronti del giovane vicesindaco.