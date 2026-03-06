Quadrelle, il ricordo del sindaco dopo la scomparsa del vicesindaco Picariello: “Lascia un vuoto incolmabile”

Dopo la notizia della prematura scomparsa del vicesindaco Pietro Picariello, morto a soli 38 anni, arrivano le parole di cordoglio del sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, che ha voluto affidare ai social un lungo messaggio di ricordo e vicinanza alla famiglia.

«Con immensa tristezza e un profondo senso di perdita – ha scritto il primo cittadino – desidero esprimere a nome mio, dell’intero Consiglio comunale e dei dipendenti comunali le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del nostro caro vice sindaco».

Nel suo messaggio, il sindaco ha sottolineato il forte impatto che la notizia ha avuto sulla comunità locale, parlando di una perdita che ha colpito profondamente non solo l’amministrazione comunale ma l’intero paese.

Rozza ha ricordato Picariello come «un uomo di straordinaria integrità e passione, ma soprattutto un amico sincero», capace di diventare negli anni un punto di riferimento per l’amministrazione e per molti cittadini.

«In questi anni ha svolto il suo incarico con serietà, rispetto delle istituzioni e spirito di servizio – ha aggiunto – lasciando un segno umano e professionale che resterà nella memoria di tutti».

Il sindaco ha poi evidenziato il vuoto che la scomparsa del giovane amministratore lascia nella comunità: «La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco».

Nel messaggio istituzionale non è mancato il pensiero alla famiglia, in particolare alla moglie Candida e al piccolo Giuseppe, di appena sette mesi, oltre ai genitori, al fratello e ai parenti tutti.

«In questo momento di indescrivibile tristezza – ha concluso Rozza – ci stringiamo nel silenzio e nella preghiera alla sua famiglia, con l’impegno a custodire il ricordo di Pietro con gratitudine e rispetto».