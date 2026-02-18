Quadrelle : elezioni amministrative nasce la terza lista “Quadrelle 2050-SEMPLICEMENTE”

Riceviamo e pubblichiamo

“In un mare tempestoso di quasi primavera, avanza a vele spiegate “Quadrelle 2050-Semplicemente”.

Siamo quadrellesi, spesso ci hanno etichettato come i “soliti”, i “fantasmi”, quelli del nulla, hanno ragione? Hanno torto ?

La risposta possono darla solo i cittadini, insieme a noi che siamo nati e cresciuti in questo paese.

La stessa risposta si potrà dare sui nostri comportamenti e nelle nostre azioni, passate e future.

Si è sempre detto che a fare un popolo sono i cittadini, quelli che quando hanno una cosa bella e preziosa, la amano e l’accudiscono come fosse una persona a cui tengono.

Si può mai dire di amare il tuo paese e non fare nulla per proteggerlo e valorizzarlo? Noi pensiamo proprio di no, Quadrelle per ciò che ha, per ciò che potrebbe offrire, non solo va amato, ma venerato come fosse una divinità.

Invece si preferiscono sotterfugi e furbizia del “qui devo comandare io e farò quel che voglio”.

E alla fine ci siamo chiesti è mai possibile, non riuscire a dare risposte serie e concrete alla collettività?

Ecco uno dei tanti motivi della nascita del gruppo,

“QUADRELLE 2050 -SEMPLICEMENTE”, a vele spiegate verso il futuro, per lasciare un’eredità, fatta di valori e prospettive serie, rinascita e crescita sociale ed economica, dire basta ad inganni e furbizia.

La Quadrelle di oggi è quella che abbiamo costruito anche Noi e le responsabilità sono collettive, ecco il perché dopo 25 anni, nasce questo nuovo progetto, da tre ex diversamente giovani amministratori.

Siamo pronti a rimetterci in gioco, insieme a giovani ed un giovanissimo candidato a Sindaco, pieni di entusiasmo e spirito di iniziativa.

La quadra è stata trovata e la squadra è pronta, si aspetta solo il via.

Buone elezioni a tutti.

Ferrara Luciano, Fiore Domenico, Ferrara Saverio e il Candidato a Sindaco.

“QUADRELLE 2050-SEMPLICEMENTE”