Mugnano del Cardinale, il campo “Angelo Sanseverino” si rifà il look: al via la nuova fase dei lavori (foto e video)

Procedono secondo programma gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo sportivo comunale “Angelo Sanseverino” di Mugnano del Cardinale. In queste ore le squadre tecniche sono impegnate nella rimozione del vecchio tappeto in erba sintetica, un’operazione eseguita con l’ausilio di mezzi meccanici specializzati e personale qualificato. Si tratta del primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione destinato a rinnovare completamente l’impianto.

L’obiettivo è chiaro: garantire maggiori standard di sicurezza per gli atleti e offrire alle associazioni sportive del territorio una struttura moderna, efficiente e pienamente funzionale, in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

La dichiarazione dell’assessore Grazia De Stefano

«Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i giovani, lo sport e la qualità delle strutture pubbliche. Investire negli impianti sportivi significa investire nella comunità, nella crescita sana dei ragazzi e nella creazione di spazi di aggregazione e opportunità. Il rifacimento del campo “Angelo Sanseverino” rientra in una visione precisa: dotare Mugnano del Cardinale di infrastrutture moderne, sicure e all’altezza delle nostre realtà sportive».

Il commento del sindaco Alessandro Napolitano

«Stiamo restituendo alla città un impianto rinnovato e competitivo, capace di accogliere al meglio le attività delle associazioni e dei tanti giovani che vivono quotidianamente lo sport. È il frutto di un lavoro amministrativo serio e programmato, che si affianca alla realizzazione della tensostruttura presso l’ex poliambulatorio. Continueremo a investire per una Mugnano sempre più moderna, efficiente e attenta alle esigenze dei cittadini».

Conclusa la fase di rimozione del vecchio manto, il cantiere proseguirà con la sistemazione del sottofondo e la posa del nuovo tappeto sintetico. Al termine dei lavori, il campo sportivo “Angelo Sanseverino” tornerà pienamente operativo, pronto ad accogliere allenamenti, gare e manifestazioni sportive del territorio.