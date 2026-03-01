QUADRELLE. A tu per tu con il sindaco uscente Simone Rozza: “Otto anni di risultati, ora avanti con Guerriero”

Meno di sessanta giorni alla presentazione delle liste, “Quadrelle Civica” è già pronta a dare continuità al suo operato nel piccolo centro mandamentale.

Il sindaco uscente Simone Rozza, nonostante abbia ceduto la candidatura a sindaco all’assessore Nicola Guerriero, non farà mancare il suo apporto nella competizione. Sindaco, come si è giunti a questo tipo di scelta?

“Com’è già noto da qualche settimana, è stato deciso di favorire un avvicendamento all’apice della compagine civica con l’esclusivo obiettivo di dare solo ulteriore linfa all’azione amministrativa. La vera maturità politica si conferma tale anche quando si è in grado di fare un passo indietro per permettere ad ognuno di esprimere le proprie qualità e rendersi conto di essere propositivi e proficui ricoprendo un’altra carica. Oggi, ciò che ho potuto ancora una volta constatare, è che in una squadra coesa e lungimirante come la nostra, le attribuzioni non rappresentano certo la condizione esistenziale. È lo spirito d’unione, unito all’abnegazione verso le esigenze dell’elettorato, che ci spinge ad aprire una nuova era perché abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere. Considerati i presupposti, sono ben lieto di proseguire questo cammino anche nelle vesti di consigliere comunale, e di fornire, con l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto, il mio ininterrotto, valido ed esistenziale contributo”.

Tornando al 2018, come giudica il suo operato fino ad oggi?

“Straordinariamente positivo, e sarà tale anche nel corso della prossima esperienza amministrativa. Otto anni fa ereditammo un paese in condizioni veramente disastrate. Non fu facile partire, ma poi riuscimmo ad imporre la nostra andatura e non ci siamo più fermati. Nemmeno quando qualcuno ha provato a rallentarci mandandoci a casa. Quel pit stop è stato rigenerante perché, non solo ci ha permesso di eliminare le scorie che avrebbero potuto ostacolare l’arrivo di risultati importanti, ma ci ha permesso di tornare anche più forti e determinati del passato che fu. Siamo molto lontani dagli oceani, ma è risaputo che una goccia al suo interno non fa mai rumore. La maturità del cittadino in questi anni è stata davvero fondamentale e ci ha spinto a portare avanti le numerose programmazioni che ci hanno permesso di dare una svolta concreta al nostro paese. I mandati sindacali di Simone Rozza sono stati tra i più proficui della storia recente del nostro amato paese. I risultati sono evidenti e per tutto ciò possiamo camminare a testa alta, anzi altissima. Di solito l’arrivo della campagna elettorale mobilita qualcuno per unirsi e cercare di mettere insieme una lista all’insegna dell’occasionalità e di mancate visioni strategiche. La nostra campagna elettorale, invece, si è già conclusa perché siamo stati cinque anni in costante contatto con i cittadini. Oggi, sereni e fiduciosi, ci apprestiamo solamente a riconfermare i consensi e ad aprire una nuova campagna elettorale, da giugno, per il successivo quinquennio che ci condurrà al 2031”.

Con il trascorrere degli anni le campagne elettorali diventano sempre più social, ed anche il comune di Quadrelle non sembra sfuggire alla regola.

“Fin quando si tratta di sfruttare la potenzialità dei mezzi di informazione ed interazione attuali, ben vengano confronti e dibattiti. Basati, mi auguro, esclusivamente sul reciproco rispetto. A volte, però, assistiamo ad un utilizzo dispregiativo dei social, dove la presenza di haters non fa altro che provare ad inquinare un clima politico e amministrativo che dovrebbe essere all’insegna del tradizionale scambio di opinioni. Quindi non credo che sia proprio questo il metodo giusto per cercare di fornire un orientamento all’elettorato. Anzi, le continue accuse sui social, contribuirebbero esclusivamente ad allontanare i cittadini dall’interesse per le vicende amministrative. Quindi mi auguro di non assistere alla lettura e alla presenza di toni offensivi e commenti che non hanno alcun senso, ma che mirerebbero solamente a spostare l’attenzione dell’elettorato su questo fronte a causa della carenza programmatica. Chi prova a ridicolizzare il candidato di turno probabilmente si augura di sottrargli, ma solo nei suoi pensieri, solo qualche misero suffragio”.

Veniamo al programma elettorale. Quali saranno le priorità del prossimo quinquennio?

“Quadrelle Civica ha sempre lavorato su progetti fattibili, senza mai fare un passo più lungo della propria gamba. Il nostro obiettivo resta quello di dare al paese una vera capacità sostenibile, puntando a superare un periodo storico che continua ad essere incerto e ricco di insidie. Proseguiremo la nostra azione mirando al rigore finanziario, condizione fondamentale per poter dare stabilità all’ente e cercare di attingere a risorse esterne. La visione di una strategia che punta a consolidare il disbrigo delle pratiche quotidiane sarà senza dubbio una delle priorità. Tra i prossimi obiettivi ci sarà quello della promozione delle imprese locali, del sostegno all’occupazione giovanile, del turismo sostenibile. Particolare attenzione sarà mirata all’incentivazione di politiche culturali, di istruzione, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza, alla legalità e alla valorizzazione del patrimonio montano. Il piano delle opere pubbliche sarà potenziato. Nelle prossime settimane sicuramente avremo la possibilità di divulgare il nostro programma futuristico in maniera dettagliata”.

I risultati più importanti raggiunti in questi anni.

“Le gratificazioni sono arrivate giorno dopo giorno grazie al confronto con i cittadini. Risulta sicuramente impossibile riepilogare in un’intervista tutti gli straordinari obiettivi conseguiti. Anche in questo caso sicuramente avremo modo di elencare i risultati conseguiti nelle prossime settimane. Non tanto ai cittadini, già informati, ma anche a chi, in preda alla disinformazione tipica dell’occasionale risveglio elettorale, mostra al riguardo totale disorientamento e inadeguatezza rispetto a ciò che va a proporsi”.

Nel corso degli anni a livello sovracomunale il comune di Quadrelle sembra essere uscito dal guscio.

“Partiamo dal presupposto che per un comune piccolo come il nostro alzare l’asticella rappresenta un asset strategico per la creazione di politiche all’insegna dello sviluppo. La cooperazione con i comuni viciniori è stata fondamentale. Il sottoscritto riveste la carica di presidente dell’Unione del Baianese. Un operato, quello svolto, che è finito alla ribalta provinciale perché capace di dare una svolta concreta alla programmazione dei servizi, riuscendo a superare tutte le procedure burocratiche e di reclutamento del personale dedicato alla pianificazione delle attività. L’istituzione di secondo livello, oggi rappresenta una realtà per il territorio, capace di confrontarsi e dare risposte importanti nell’ottica dei sei comuni, con quello di Quadrelle al centro dei processi decisionali. Da circa due anni ricopro la carica di consigliere regionale dell’Ente Idrico Campano in rappresentanza dei piccoli comuni. In questo caso la fiducia dei sindaci irpini nei confronti del sottoscritto è stata notevole, e giorno dopo giorno, anche in questo caso, non mancano gli attestati di stima. Non può passare inosservato il ruolo strategico rivestito nell’ambito della programmazione dei servizi sociali del cda del Consorzio del Baianese e del Vallo Lauro. Un incarico portato avanti dal sottoscritto con la massima responsabilità e con risultati lusinghieri per il territorio. Poi chiedere a qualcun altro, oggi, perché il destino del comune di Quadrelle in tale Consorzio, in contrasto con la linea degli amministratori del Baianese, è stato barattato con il risultato della soppressione dei servizi e la mancata presenza nel cda del nostro comune. Non può passare in secondo piano anche la mancata elezione per una manciata di voti del sottoscritto alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale del 2024. Un risultato straordinario per un sindaco di un piccolo comune irpino, nonostante la ponderazione dei voti ha rappresentato sicuramente un fattore non alleato”.

Infine il rapporto con il consigliere regionale Enzo Alaia.

“Siamo una vera e propria famiglia unita, responsabile e con una fotografia sul territorio attiva quotidianamente. Un gruppo consolidato che nel corso di questi anni è cresciuto tantissimo. Condividendo il percorso politico con l’Onorevole Alaia abbiamo ottenuto una crescita esponenziale in ambito provinciale come confermato dal recente risultato delle elezioni regionali. Il comune di Quadrelle nel corso di questi anni è stato un valido riferimento delle politiche regionali grazie all’attenzione ricevuta a più riprese non solo da Alaia, ma anche dall’ex Governatore Vincenzo De Luca, con il quale ci siamo sempre confrontati su una tematica importante come quella delle politiche di sviluppo per le aree interne. Se c’è una cosa di cui andiamo veramente fieri, è il rapporto diretto con l’Onorevole Alaia. Non ci ha mai abbandonato e soprattutto nei momenti più delicati ci è stato sempre vicino con la sua esperienza e abnegazione per il territorio, aprendoci le porte degli uffici della Regione Campania per ogni tipo di necessità. Quadrelle Civica, visto il proficuo lavoro svolto in questi anni, non ha assolutamente intenzione di abbandonare questo percorso. Anzi, tutte le politiche sono mirate esclusivamente a consolidare questo cammino, aprendo le porte al confronto e al dialogo anche con il Governatore attuale Fico, che incontreremo già nei prossimi giorni per rilanciare un’azione mirata per le politiche del territorio.”.