Quadrelle 2026, Nicola Guerriero si presenta: “Pronto a guidare il cambiamento nel segno della continuità”. VIDEO

A margine del congresso della Fismic, tenutosi questa mattina a San Vitaliano, abbiamo incontrato Nicola Guerriero, recentemente nominato segretario provinciale di Salerno per il sindacato.
Nel corso dell’intervista, Guerriero ha commentato non solo il suo nuovo incarico all’interno della Fismic, ma anche il suo impegno politico in vista delle prossime elezioni comunali. Il neo segretario, infatti, sarà candidato sindaco a Quadrelle con una lista civica.
La sua candidatura si inserisce nel solco dell’attuale amministrazione: Guerriero, infatti, si propone di raccogliere il testimone dell’attuale sindaco Simone Rozza, con l’obiettivo di garantire continuità all’attività amministrativa portata avanti negli ultimi anni.
“Questa candidatura nasce dalla volontà di dare un contributo concreto al territorio”, ha spiegato Guerriero, sottolineando l’importanza di un progetto amministrativo vicino ai cittadini e attento alle esigenze della comunità locale.
Guerriero ha evidenziato la necessità di un’amministrazione trasparente e partecipata, capace di coinvolgere attivamente la cittadinanza nelle scelte strategiche.
L’esperienza maturata negli anni quale amministratore ha aggiunto, rappresenta un valore aggiunto per affrontare le problematiche del territorio con competenza e determinazione.
L’intervista completa è disponibile nel video allegato, in cui Nicola Guerriero illustra nel dettaglio la sua visione per il futuro di Quadrelle.