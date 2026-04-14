Avellino, torna la “Camminata Rosa”: al via la presentazione tra solidarietà e prevenzione

AVELLINO – La “Camminata Rosa” è pronta a ripartire e lo fa con un nuovo momento di condivisione e impegno sociale. Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 11:00, il Circolo della Stampa ospiterà la conferenza di presentazione promossa dal progetto “The Power of Pink”, insieme al dottor Carlo Iannace.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rinnovare l’attenzione su temi fondamentali come la solidarietà, la prevenzione e il sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà. Durante l’incontro saranno consegnati i fondi raccolti grazie all’iniziativa “Sette passi per un sorriso – Natale 2025”, segno tangibile di una rete di generosità che continua a crescere sul territorio.

Spazio anche alla presentazione della quarta edizione del progetto “Una luce per la vita”, che negli anni ha coinvolto sempre più persone, diventando un punto di riferimento per la comunità.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e della vicinanza, valorizzando l’importanza dei gesti concreti e della partecipazione collettiva.

La giornata del 17 aprile si preannuncia dunque come un momento significativo per l’Irpinia, capace di mettere insieme istituzioni, professionisti e cittadini in un clima di condivisione e responsabilità sociale.