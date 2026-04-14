Napoli, il Cardarelli si potenzia: nuovi reparti e servizi per l’emergenza

NAPOLI – Si rafforza l’offerta sanitaria dell’ospedale Cardarelli, uno dei principali presìdi della Campania, con l’attivazione di nuovi reparti e il potenziamento delle strutture dedicate all’emergenza.

Da oggi è operativo un nuovo reparto di Medicina d’Urgenza, dotato di 17 posti letto, pensato per accogliere i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso che necessitano di ulteriori cure prima del trasferimento nei reparti ordinari. Accanto a questo, è stata attivata anche una nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC), con 8 posti in capsule individuali, in grado di garantire monitoraggio costante e maggiore tutela della privacy.

Importante anche l’entrata in funzione della terza sala di emodinamica, che consentirà di ampliare il numero di interventi cardiologici, migliorando tempi e qualità delle prestazioni.

Un investimento significativo per un ospedale che ogni anno registra oltre 70mila accessi al Pronto Soccorso e che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera rete sanitaria regionale. I dati confermano questa centralità: nei primi mesi del 2026, centinaia di pazienti si sono rivolti al Cardarelli dopo un primo passaggio in altre strutture.

L’obiettivo è rendere i percorsi di cura più rapidi ed efficienti, rafforzando il sistema dell’emergenza-urgenza e offrendo risposte sempre più adeguate alle esigenze dei cittadini.