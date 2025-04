QUADRELLE. Incontro a per il futuro dell’assistenza domiciliare: le OSS escluse dal nuovo bando INPS HCP 2025–2028

Il giorno 7 aprile 2025, le operatrici socio-sanitarie (OSS) del Piano di Zona di Mugnano del Cardinale hanno partecipato a un incontro significativo con l’onorevole Vincenzo Alaia, il sindaco di Quadrelle Simone Rozza e il sindaco di Baiano Enrico Montanaro. Al centro del confronto vi è stato il progetto Home Care Premium (HCP) per il triennio 2025–2028, promosso e finanziato da oltre quindici anni dall’INPS, con l’obiettivo di garantire servizi di assistenza domiciliare ai dipendenti e pensionati pubblici e ai loro familiari non autosufficienti.

Durante l’incontro è emersa una forte preoccupazione per le recenti modifiche ai criteri del bando, che hanno portato all’esclusione di importanti figure professionali, in particolare degli operatori socio-assistenziali (OSA) e delle operatrici socio-sanitarie (OSS). Queste figure, che da anni garantiscono con dedizione e competenza servizi essenziali sul territorio, rischiano ora di essere sostituite da personale con titoli universitari, come assistenti sociali o educatori professionali, anche in ambiti operativi in cui la loro presenza è meno funzionale rispetto a quella delle OSS.

Il problema non riguarda solo l’ambito locale: si tratta di una questione di portata nazionale, che ha innescato un processo di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori esclusi in tutta Italia. L’iniziativa del 7 aprile ha rappresentato quindi un momento di ascolto e confronto con le istituzioni, alle quali il personale ha espresso preoccupazione per il rischio concreto di disoccupazione e per l’impoverimento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini fragili.

Le OSS del Piano di Zona hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento all’onorevole Vincenzo Alaia e ai sindaci Rozza e Montanaro, per la loro disponibilità al dialogo e l’impegno dimostrato nel voler approfondire e affrontare la questione. Le lavoratrici confidano che, grazie al sostegno delle istituzioni, si possa giungere a una soluzione equa, che valorizzi la professionalità acquisita sul campo e tuteli l’occupazione in un settore tanto delicato quanto fondamentale.

(Andrea Salvatore Guerriero)