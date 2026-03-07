SOLOFRA (AV) – CULTURA DELLA LEGALITÀ: I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO GUARINI”

La diffusione della cultura della legalità passa anche dal dialogo diretto con le nuove generazioni. In questa prospettiva si inserisce l’incontro che si è svolto a Solofra tra i Carabinieri e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini”.

All’iniziativa hanno preso parte i militari della locale Stazione, unitamente al Comandante della

Compagnia dei Carabinieri di Solofra, Capitano Daniele De Filippo, che ha dialogato con i ragazzi affrontando diversi temi di attualità e di forte rilevanza sociale. Nel corso dell’incontro si è parlato di legalità, rispetto delle regole, bullismo e cyberbullismo, responsabilità individuale e uso consapevole degli strumenti digitali, evidenziando l’importanza di adottare comportamenti corretti sia all’interno dell’ambiente scolastico sia nella vita quotidiana.

L’Ufficiale ha inoltre illustrato agli studenti alcune delle principali attività svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio e il ruolo dei Reparti Specializzati, con particolare riferimento alle Unità Cinofile, presenti all’evento e accolte con grande interesse dai giovani partecipanti.

Parole di apprezzamento per l’iniziativa, sono state espresse anche dai rappresentanti dell’istituto scolastico. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità dell’educazione alla legalità quale investimento fondamentale per il futuro del territorio, sottolineando come la formazione di cittadini consapevoli e responsabili costituisca uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di una comunità sana e coesa.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte degli studenti, che hanno seguito con interesse gli interventi e partecipato attivamente al confronto, dimostrando un forte bisogno di dialogo e di punti di riferimento sui valori fondamentali della convivenza civile.

Particolare interesse ha suscitato la presentazione del “bullizzometro”, uno strumento di autovalutazione disponibile sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, rivolto a studenti, genitori e insegnanti. Il questionario consente di riconoscere e valutare eventuali situazioni di bullismo o cyberbullismo, fornendo indicazioni utili sui comportamenti da adottare e sui possibili percorsi di supporto.

L’incontro si inserisce nel più ampio programma di iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri nelle scuole, finalizzato a rafforzare nei giovani il senso civico e la fiducia nelle istituzioni, attraverso un confronto diretto e una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.