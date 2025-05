Pulizia straordinaria a Mugnano, l’assessore Litto: «Chi sporca danneggia tutti».(Foto)

Giornata di interventi mirati per il decoro urbano a Mugnano del Cardinale. Su impulso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Napolitano, oggi è stata effettuata una pulizia straordinaria che ha coinvolto diverse aree del territorio: località Litto, la strada Provinciale, la Biblioteca comunale, il Cimitero e la centralissima Piazza Cardinale.

L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra IrpiniAmbiente, gli ecovigilantes e i dipendenti comunali, che hanno lavorato con impegno per restituire pulizia e ordine agli spazi pubblici.

Presente sul posto, l’assessore delegato Fulvio Litto ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto ma ha lanciato un monito ai cittadini:

«Non possiamo pensare a un paese più bello se continuiamo a sporcarlo. C’è ancora chi abbandona rifiuti in strada con disinvoltura, senza rispetto per la comunità e per il lavoro degli operatori. Questo atteggiamento è intollerabile. Pulire è nostro dovere, ma senza senso civico ogni sforzo rischia di essere vano. La strada non è una discarica. Serve più responsabilità da parte di tutti».

L’intervento si inserisce in un programma più ampio di manutenzione e valorizzazione del territorio, finalizzato a promuovere una maggiore vivibilità e un rinnovato senso di appartenenza da parte dei cittadini.