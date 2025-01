Prove di playoff: l’Avellino Basket ospita Pesaro

Turno infrasettimanale per l’Avellino Basket, i biancoverdi ritornano al PalaDelMauro dopo la gara disputata domenica sul campo di Vigevano. Nel match della ventiquattresima giornata della Serie A2, il team avellinese è opposto alla Carpegna Prosciutto Pesaro palla a due alle 20.30 La Vuelle di Leka sta risalendo la classifica e dopo un avvio complicato è ora a ridosso della zona playoff. Se Avellino è reduce dalla battaglia di Vigevano, i marchigiani hanno ospitato in casa Nardò, per una vittoria in rimonta, con un grande secondo tempo, fissando il punteggio finale sull’84-70.

Senza Sabatino e Bortolin all’andata gli irpini andarono vicini al successo, nel finale Pesaro aggredì la partita e vinse 82-77. Uomo copertina del match di andara Eric Lombardi autore di una prestazione a tutto tondo, per altro, di un 4/4 dalla lunga distanza. Una beffa per gli irpini, che si portarono a casa gli applausi. Questa sera è anche il confronto tra l’MVP italiano del mese di dicembre, Federico Mussini e quello straniero, Khalil Ahmad.

Pesaro è squadra importante, reduce da 9 vittorie nelle ultime 10 gare, perdendo solo a Cividale e con tanti giocatori che hanno conosciuto la Serie A ed hanno vinto già la Serie A2. Zanotti, Lombardi, Imbrò, De Laurentis sono più che noti alle cronache della serie A2. Inutile dire che da Pesaro ci si può aspettare la rincorsa alla promozione.

I NUMERI

La Vuelle realizza 79.7 punti di media, del resto il potenziale offensivo è enorme. Il 77.0% ai liberi, il 53.0% da due ed il 35.0% da tre punti. A rimbalzo sono 34.7 i palloni catturati, mentre 14.6 sono gli assist. Khalil Ahmad è il miglior realizzatore con 20.7 punti di media con il 57.0% da due ed il 32.0% da tre. 14.8 sono quelli di V.J King e sono i due trascinatori. Il primo tra gli italiani è Imbrò, che cura la regia ed assieme agli altri può mettere tanta fisicità.

Avellino ha preparato in pochi giorni la gara ed anche con giocatori non al top. Problemi per Jurkatamm, con l’estone che soffre per il problema rimediato nel match di Vigevano. La squadra di Crotti dovrà provare soluzioni difensive per frenare Ahmad e la capacità degli esterni di andare a giocar in post basso. I punti di media degli irpini sono 77.7 con il 41.7 da due, il 33.0 da tre punti, mentre ai liberi c’è un 80.0%.

ARBITRI: Angelo Caforio di Brindisi, Fulvio Grappasonno di Laniano e Lorenzo Lupelli di Roma

DIRETTA: Streaming alle 20.30 su LNP PASS

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Petrovic, Cornis, Maretto, Imbrò, De Laurentiis, King, Bucarelli, Lombardi, Zanotti, Ahmad

All.: Spiro Leka