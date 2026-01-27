La Pro Loco Sant’Andrea rinnova il direttivo nel segno della tradizione

Nei giorni scorsi si sono riuniti i soci per la prima riunione dell’anno, all’ordine del giorno vi era il rinnovo delle cariche in seno al consiglio. Il presidente Domenico Lippiello, dopo due mandati consecutivi, ha ritenuto opportuno passare la mano favorendo un ricambio al vertice.

Il consiglio ha eletto come nuovo presidente Nicola Sgambati, la carica di vice presidente sarà ricoperta da Stefano Colucci, quella di segretario da Pellegrino Peluso e nel ruolo di tesoriere è stato riconfermato Luigi Del Mastro.