Pomigliano, concluse le opere pubbliche su cinque arterie: “Riqualificazione mirata per una città più sicura”

Si è concluso il piano di riqualificazione e manutenzione straordinaria di alcune tra le principali arterie viarie di Pomigliano d’Arco. Gli interventi, pianificati e avviati dall’Amministrazione comunale, rientrano in una più ampia strategia di recupero urbano e messa in sicurezza del territorio. Le strade interessate sono via San Giusto, via Michele Renato Imbriani, via San Pietro, corso Umberto e via Nazionale delle Puglie. In tutte le aree si è proceduto con il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi, la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale, e, dove necessario, il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Gli interventi si sono concentrati anche su incroci strategici, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità della viabilità urbana. Il finanziamento delle opere, per un importo complessivo di circa 420mila euro, è stato prevalentemente sostenuto attraverso Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, in particolare per gli interventi realizzati in via San Pietro, via San Giusto, corso Umberto e via Imbriani. L’asfaltatura in via Roma, invece, è stata realizzata in sinergia con la Città Metropolitana di Napoli, in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Un’operazione resa possibile da una collaborazione istituzionale efficace e tempestiva che ha permesso di valorizzare uno degli assi storici della città in un momento di grande visibilità mediatica. “Abbiamo restituito alla città strade più moderne, ordinate e sicure – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Caprioli – Questi interventi sono il risultato di un impegno costante e di una programmazione chiara: grazie anche al supporto della Cassa Depositi e Prestiti e alla collaborazione con la Città Metropolitana, abbiamo potuto dare risposte concrete ai cittadini. Continueremo con ulteriori cantieri nelle prossime settimane per una manutenzione ancora più capillare”. Le opere si sono concluse nei tempi previsti, senza particolari disagi per la cittadinanza e nel rispetto delle normative di sicurezza, grazie al coordinamento con gli uffici tecnici e la Polizia Municipale. L’Amministrazione ha annunciato nuove fasi operative per il miglioramento di altre aree pubbliche, tra cui marciapiedi, caditoie e tratti soggetti a degrado.