Pollena Trocchia in maschera, al via il Carnevale Si rinnova la tradizione: i carri allegorici tornano a sfilare tra divertimento, musica e spettacolo

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la tradizione del Carnevale a Pollena Trocchia: quest’anno doppio appuntamento lungo le strade del comune vesuviano. Dopo il successo arriso alle precedenti edizioni, ancora una volta il Comune di Pollena Trocchia per la festa più allegra e colorata dell’anno ha organizzato in collaborazione con le associazioni Graffito d’Argento e SOUL APS una due giorni di divertimento, musica e spettacolo a seguito dei carri allegorici. Si comincia domenica 15 febbraio con “Aspettando Carnevale” a cura dell’Associazione Graffito d’Argento: appuntamento alle ore 10 presso l’area ludica in viale delle Rose, al Parco Europa, per una mattinata all’insegna del divertimento che proseguirà con una sfilata con carro allegorico verso piazza don Luigi Russo per poi concludersi in via Dante. Domenica 22 febbraio, appuntamento invece con “La sfilata di Carnevale” a cura dell’associazione di promozione sociale Soul APS. Punto di incontro nell’area mercatale di via Esperanto alle ore 16, poi passeggiata aperta dal carro allegorico con passaggio in piazza Amodio, corso Umberto, piazza Donizetti e arrivo in via Vigna. «Comune, associazioni del territorio, cittadini: per due domeniche tutti insieme daremo vita a un doppio appuntamento all’insegna della spensieratezza, del divertimento e della socialità. Anno dopo anno la tradizione del Carnevale a Pollena Trocchia prende vigore, si consolida, guadagna consenso: è ormai un appuntamento irrinunciabile per chi vuol festeggiare in maschera all’ombra del Vesuvio» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco ed assessore agli eventi del comune di Pollena Trocchia. «Anche quest’anno celebriamo il Carnevale sul nostro territorio con due momenti di festa organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio Soul e Graffito d’Argento e al sostegno della Città Metropolitana di Napoli. Sarà una grande festa, aperta a tutti e quanto mai necessaria: le maschere, i cariandoli, le stelle filanti rappresentano, con l’allegria che sanno sprigionare, il giusto antidoto alle fatiche e allo stress che tante volte la vita quotidiana sa procurarci» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.