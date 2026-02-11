Bollywood Carnival al Centro Campania: tre giorni tra danze, spettacoli e atmosfere da Mille e una Notte

Dal 15 al 17 febbraio il Centro Commerciale Campania si trasforma in uno scenario esotico ispirato alle suggestioni de Le Mille e una Notte. Con “Bollywood Carnival”, il Carnevale diventa un viaggio tra colori, musica e spettacolo, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Per tre pomeriggi consecutivi, dalle 15 alle 19, gli spazi del centro ospiteranno un’esperienza immersiva tra scenografie a tema, performance artistiche e momenti di partecipazione diretta. Cuore dell’evento sarà il dehor in piazza Campania, allestito come un raffinato salotto orientale con tappeti, drappeggi e cuscini. A completare l’ambientazione, un palco che richiama un mercato orientale, arricchito da spezie e decorazioni evocative, oltre a un gazebo dedicato al trucco per bambini e adulti.

Domenica 15 e martedì 17 febbraio dodici performer in costume, ispirati all’immaginario orientale e allo stile Bollywood, animeranno le gallerie con esibizioni itineranti, offrendo occasioni per foto, video e interazione con il pubblico. In momenti dedicati, gli artisti si esibiranno anche sulla pedana centrale con coreografie collettive seguite da sessioni di baby dance per i più piccoli.

Lunedì 16 febbraio sarà invece la giornata dedicata alla danza professionale con la Bollywood Dance Company Italy, protagonista di due spettacoli in programma alle 18 e alle 19.30. I cinque ballerini porteranno in scena l’energia tipica della danza Bollywood e, al termine, guideranno un tutorial aperto al pubblico per imparare alcuni passi.

Per tutta la durata dell’evento sarà attiva la postazione trucco: truccabimbi domenica e lunedì, mentre martedì spazio al trucco henné. Inoltre, scaricando l’app IO&Campania, i visitatori potranno accedere al servizio trucco e ricevere un kit di Carnevale con gadget per bambini e bastoncini di incenso ispirati alla tradizione indiana.