Lupi in cattedra: “L’entusiasmo del Liceo Scientifico Mancini per l’Unicusano Avellino Basket”

Questa mattina una delegazione dell’Unicusano Avellino Basket, composta dagli allenatori Salvatore Formato e Antonio Curcio e dagli atleti Alessandro Grande, Lucas Fresno, Federico Mussini e Giacomo Dell’Agnello, è stata ospite del Liceo Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino per incontrare alcune classi dell’istituto.

L’iniziativa rientra nel progetto Scuola e Sport, avviato quest’anno dalla società biancoverde, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra il mondo scolastico e quello sportivo. Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema dell’importanza sociale dello sport, sia agonistico che amatoriale, quale strumento di integrazione, crescita personale e relazione.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo tra studenti, docenti e rappresentanti della società, favorendo una riflessione condivisa sui valori dello sport e sul suo ruolo educativo all’interno della comunità.

Entusiasta la dirigente scolastica, la dr.ssa Paola Anna Gianfelice, che ha ringraziato il presidente Lombardi per la sensibilità mostrata verso la crescita psicofisica dei giovani, secondo i valori dello sport, attraverso l’invito rivolto ai ragazzi ad assistere ogni domenica alla partita. Il Liceo Scientifico Pasquale Stanislao Mancini ha poi donato ai ragazzi dell’Unicusano Avellino Basket delle maglie ricordo, con il logo della scuola.

Tra i protagonisti dell’incontro Alessandro Grande, che con un discorso intenso ha saputo catturare l’attenzione degli studenti, esortandoli a riempire in maniera numerosa il PalaDelMauro.

Coach Salvatore Formato, componente dello staff della prima squadra e responsabile del settore giovanile, ha così commentato l’iniziativa: “Per noi è fondamentale rapportarci con le scuole e con i ragazzi, abbiamo intrapreso un progetto giovanile perché lo sport può essere un veicolo importante per trasferire i corretti valori ai ragazzi, come il lavoro, lealtà e sacrificio, che al mondo di oggi sono fondamentali”.