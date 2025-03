PIZZERIA TRATTORIA DA PASQUALINO, UN VIAGGIO TUTTO AL FEMMINILE NELLA TRADIZIONE PARTENOPEA

Redazione

Lunedì 31 marzo, alle ore 20.00, la storica pizzeria trattoria Da Pasqualino a Via Santa Maria delle Grazie 45, Napoli, aprirà le sue porte agli operatori dell’informazione per una serata gastronomica unica, all’insegna della tradizione e della qualità della cucina napoletana. La serata rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore della gastronomia partenopea, degustando piatti tradizionali preparati con ingredienti selezionati e una maestria che si è perfezionata nel tempo.

Un evento speciale, guidato dal giornalista e direttore de La Buona Tavola Magazine, Renato Rocco, che permetterà di assaporare la Napoli “verace” attraverso un menù preparato con passione dal team esclusivamente femminile che gestisce il locale.

Il menù della serata prevede un gustoso percorso attraverso alcuni dei piatti partenopei più iconici:

Fritto napoletano

Spicchio pizza fritta tonda

Spicchio di pizza provola e pepe

Assaggio di pasta patate e provola

Assaggio di tubettoni con cozze e fagioli

Dolce

Con Lella Gallifuoco al forno, Annamaria Gallifuoco alla cassa e al forno, Linda Gallifuoco in cucina, e Angela Gallifuoco in sala e nel reparto dolci, la serata si preannuncia un appuntamento imperdibile.

Con al forno, alla cassa e al forno, in cucina, e in sala e nel reparto dolci, la serata si preannuncia un appuntamento imperdibile. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera autentica, calorosa e familiare dove ogni piatto racconterà una storia.

Pizzeria Trattoria Da Pasqualino

A Napoli, Da Pasqualino unisce sapientemente la tradizione della pizza napoletana e della cucina all’irresistibile arte della friggitoria.

Nata nel lontano 1931 grazie all’instancabile impegno di Pasquale Gallifuoco, ha attraversato il tempo, raggiungendo la terza generazione, e oggi è gestita con passione e maestria da un team esclusivamente femminile.

Da Pasqualino è molto più di una pizzeria o friggitoria; è un luogo intriso di Storia, dove le tradizioni culinarie napoletane sono custodite con venerazione.

Fin dalla sua apertura, Pasquale Gallifuoco ha dedicato la sua vita a preservare e promuovere l’arte della pizza, fritta e al forno, della friggitoria e della cucina partenopea, trasmettendo il suo sapere di generazione in generazione.

La terza generazione ha trasmesso nuove energie e una prospettiva fresca.

Con mamma Annamaria, Lella, Linda e Angela Gallifuoco Da Pasqualino è un luogo oggi ancora più speciale, perché l’approccio femminile ha aggiunto un tocco di creatività, senza però snaturare la ricetta segreta della famiglia.