19 MARZO, W LE ZEPPOLE! AL RO WORLD DI NOLA, CESARE CASORIA CI SVELA LA SUA RICETTA, FRITTA E AL FORNO

Redazione

Il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, secondo la tradizione coinciderebbe con la fuga in Egitto della Sacra Famiglia. E sembrerebbe che il povero Giuseppe, per assicurare i pasti a Maria e Gesù, alla sua professione di falegname, fu costretto ad affiancare quella di friggitore e venditore ambulante di zeppole: come un vero napoletano, verrebbe da dire.

C’è dentro la famosa arte dell’arrangiarsi, tipica dei partenopei, così come un’incontenibile tendenza a friggere di tutto (anche perché, un tempo, i forni scarseggiavano).

Ebbene, il 19 marzo, grazie al senso del dovere del buon Giuseppe, capofamiglia esemplare, si festeggia anche la Festa del Papà con il suo dolce d’elezione: le zeppole . C’è chi preferisce acquistarle e chi cimentarsi in casa. In più, c’è chi la vuole fritta e chi preferisce cuocerla al forno (più leggera, sì sì), insomma, anche intorno ad una zeppola può generarsi una vera e propria disputa gastronomica.

Per non lasciare scontento nessuno, ci siamo rivolti a Cesare Casoria, pasticciere del RO World di Nola, per farci rivelare qualche trucco da professionista e, soprattutto, la ricetta perfetta per l’occasione, sia in versione fritta che al forno. Buon lavoro!

Per la versione fritta:

(circa 15 zeppole grandi)

250 g di acqua

250 g di latte

75 g di burro

450 g di farina 00 già setacciata

4 g di sale

450 g di uova intere

qb di olio di arachidi

Lasciando da parte farina ed uova, inserire tutto in una pentola e accendere il fuoco. Portare ad un attimo prima dell’ebollizione, quindi aggiungere la farina ed incorporarla fino ad ottenere un’unica massa compatta. Far raffreddare fino a 45 gradi e trasferire, quindi, in una ciotola (si può utilizzare la planetaria, oppure fruste elettriche ed olio di gomito). Aggiungere le uova, sempre una per volta. Inserire il composto in una tasca da pasticciere e formare le zeppole su un vassoio coperto con carta da forno. Friggere in olio già caldo a 160 gradi fino a doratura.

Per la versione al forno:

200 g di latte intero fresco

300 g di acqua

6 g di sale

20 g di zucchero

200 g di burro

250 g di farina 00 già setacciata

50 g di farina 0 già setacciata

500 g di uova

Cambiano le dosi, ma non il procedimento che segue quello delle zeppole fritte. Per la cottura, scaldare il forno a 185 gradi, ventilato, e cuocere per 35 minuti.

Guarnire le zeppole con una buona crema pasticcera e un’amarena di qualità. Buon appetito!

https://www.roworldexperience.com/ro-world/