Pietrastornina (AV)- Il 22 febbraio ospite il giornalista Aldo Cazzullo.

Domenica 22 febbraio 2026 Aldo Cazzullo, noto giornalista, conduttore televisivo e scrittore, farà tappa a Pietrastornina per presentare il suo ultimo lavoro, “Francesco. Il primo italiano”, edito da HarperCollins. L’incontro è in programma alle ore 18.30 nella chiesa Maria SS. Annunziata, in Corso Partenio, su iniziativa del Circolo socio-culturale Petra Strumilia, con il patrocinio degli enti locali.

Nel volume, Aldo Cazzullo propone una rilettura della figura di San Francesco d’Assisi, individuandone il ruolo storico e simbolico nella formazione di un’identità comune ben prima dell’Unità d’Italia. Un racconto che intreccia storia, spiritualità e attualità, restituendo il peso culturale e civile del messaggio francescano.

A dialogare con l’autore sarà Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno e presidente del Circolo Petra Strumilia. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative culturali promosse dall’associazione, orientate a portare nel territorio irpino voci autorevoli del panorama culturale nazionale e a stimolare il confronto su temi di ampio respiro.

L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento aperta alla cittadinanza, confermando Pietrastornina come spazio attivo di discussione culturale e storica. (A.S.)