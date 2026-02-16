Taurano, tenta furto nella casa del vicesindaco: ladri messi in fuga e indagini in corso

Attimi di tensione nella tarda serata di ieri a Taurano, dove il vicesindaco Saverio Graziano si è trovato faccia a faccia con alcuni malviventi mentre rientrava nella propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’amministratore stava tornando a casa in auto quando ha notato la presenza di un veicolo sospetto nei pressi della sua proprietà. Insospettito, una volta entrato nel giardino ha individuato due persone incappucciate che si aggiravano nell’area privata.

I due, con il volto coperto da passamontagna, accortisi di essere stati scoperti, hanno immediatamente abbandonato il tentativo di intrusione e si sono dati alla fuga. Nello stesso momento è fuggito anche il complice che li attendeva in auto.

Il vicesindaco ha prontamente allertato i carabinieri, intervenuti per avviare i rilievi e le ricerche dei responsabili. Al momento dei tre malviventi non vi è traccia, ma gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per l’identificazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree residenziali e conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati predatori.