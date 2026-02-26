Quadrelle: una visione per il futuro, al via la richiesta di finanziamento per la Scuola Primaria di Via Aldo Moro attraverso il Conto Termico 3.0

Il Sindaco Rozza e l’Amministrazione Comunale di Quadrelle annunciano con convinzione e senso di responsabilità la presentazione della richiesta di finanziamento per la Scuola Primaria tramite la piattaforma digitale del Conto Termico 3.0. Un passaggio significativo, che non rappresenta solo un atto amministrativo, ma una scelta chiara: investire nel futuro, nella sostenibilità e nella qualità della vita delle nuove generazioni.

Il Conto Termico 3.0, iniziativa promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, offre un’opportunità concreta per accompagnare i territori verso una trasformazione energetica e ambientale. Quadrelle ha deciso di coglierla, con determinazione, mettendo al centro la scuola come luogo simbolo di crescita, formazione e progresso.

Attraverso questa richiesta, l’Amministrazione si pone un obiettivo ambizioso ma necessario: rendere la Scuola Primaria più efficiente, più moderna, più sostenibile. Non si tratta soltanto di interventi tecnici, ma di una visione che guarda lontano, capace di coniugare innovazione e responsabilità.

Gli interventi previsti — dall’installazione di pannelli solari alla sostituzione degli infissi, dal rinnovamento dell’impianto di riscaldamento alla realizzazione di sistemi di isolamento termico — rappresentano un passo concreto verso una scuola più efficiente dal punto di vista energetico e più accogliente per gli studenti. Ridurre i consumi, migliorare il comfort, garantire ambienti più salubri: sono queste le priorità di un’amministrazione che sceglie di agire.

“Investire nella scuola significa investire nel futuro dei nostri ragazzi”, ha dichiarato il sindaco. Parole che non sono soltanto un principio, ma una direzione precisa: costruire spazi adeguati, moderni e dignitosi, in cui ogni bambino possa crescere e sviluppare il proprio potenziale.

L’Amministrazione di Quadrelle prosegue così il proprio percorso con coerenza e visione, consapevole che il cambiamento passa dalle scelte quotidiane e dalla capacità di guardare oltre l’immediato. La richiesta di finanziamento per la scuola primaria si inserisce in una strategia più ampia, orientata al benessere della comunità e alla costruzione di un futuro sostenibile.

Perché è insieme, con responsabilità e determinazione, che si costruisce una comunità più forte, più giusta, più moderna. Un futuro più verde e sostenibile non è un’aspirazione lontana: è una strada che si percorre, passo dopo passo, a partire da oggi.