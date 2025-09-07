PER UN ANNO D’AMORE. AFRICAINTESTA PRESENTA IL CALENDARIO 2026

Il 12 settembre, a partire dalle ore 18, presso la Darsena di Pozzuoli, Africaintesta presenta il calendario 2026.

L’associazione, creata da Franco Testa, coltiva il sogno di garantire un futuro alle giovani generazioni del Villaggio San Francesco, un’oasi felice nella località di Bunda, Tanzania, dove tanti bambini hanno la possibilità di godere del primo diritto che dovrebbe essere loro assicurato, il diritto alla vita e ad una infanzia serena.

Il Villaggio San Francesco è un angolo di Paradiso, un luogo in cui tempo e spazio rimangono sospesi per poter restituire all’essere umano qualcosa che ha, ormai, dimenticato: l’autenticità dei rapporti e del bene comune. I volontari che, ogni anno, raggiungono il Villaggio sono i primi testimoni del miracolo che avviene laggiù e sono pronti ad accogliere tutti alla festa che si terrà a Pozzuoli il prossimo venerdì.

L’associazione e tutti i suoi membri vi aspettano, dunque, per regalarvi emozioni uniche, per trasmettervi serenità e spensieratezza e per mostrarvi come allietare i 12 mesi del prossimo anno con la “bellezza liquida” degli occhi dei bimbi del villaggio.