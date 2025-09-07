Alessandro Conte al battesimo di Ginevra e Beatrice a Pontecagnano

«Nella vita c’è sempre una prima volta»: con queste parole Alessandro Conte ha raccontato l’emozione della sua esibizione canora di ieri presso l’Agriturismo Antica Masseria Sguazzo di Pontecagnano (SA).

Il battesimo delle gemelline Ginevra e Beatrice, figlie di Mauro ed Alessandra, si è trasformato in un pomeriggio di festa intima e sincera, dove la musica ha incontrato i sorrisi di familiari e amici.

A rendere ancora più prezioso il ricordo, gli scatti dello Studio Fotografico Vincent Criscuolo, che hanno catturato attimi di condivisione e di gioia.

Al termine, Alessandro Conte ha voluto lasciare un pensiero semplice e sentito:

«È stata un’esperienza positiva, un bel pomeriggio trascorso insieme, nel segno della famiglia e dell’amicizia. A Ginevra e Beatrice auguro una vita piena di affetto, serenità e piccoli grandi sogni che si avverano.»

La redazione di BiNews si unisce agli auguri, con l’auspicio che questo giorno rimanga una tappa luminosa nel cammino delle due gemelline e della loro famiglia.