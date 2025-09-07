Mugnano del Cardinale, stanotte la disinfestazione: porte e finestre chiuse dalle 4.30

MUGNANO DEL CARDINALE (Avellino) – Scatterà alle 4.30 di questa notte, tra domenica 7 e lunedì 8 settembre, l’intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Mugnano del Cardinale.
L’operazione, disposta dall’ASL di Avellino con delibera n. 1277 del 27 settembre 2024, sarà eseguita dalla ditta incaricata attraverso un trattamento ambientale a base di cipermetrina, un insetticida specifico per il contrasto delle zanzare adulte.
Il Comune invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni durante le operazioni:
• tenere porte e finestre chiuse al passaggio dei mezzi di irrorazione;
• non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni;
• evitare la presenza di persone e animali nei pressi delle zone trattate fino al termine dell’intervento.
L’obiettivo è ridurre la proliferazione degli insetti in un periodo in cui l’emergenza zanzare si fa particolarmente sentire. Le autorità comunali raccomandano massima collaborazione per garantire la sicurezza e l’efficacia della sanificazione.