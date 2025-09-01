“PEDALIAMO CONTRO LA VIOLENZA”, AVELLINO IN BICI AL FIANCO DELLE DONNE

Tutti in sella contro la violenza sulle donne. Domenica 7 Settembre, a partire dalle ore 10, torna “Pedaliamo contro la violenza”, l’appuntamento dal forte richiamo sociale organizzato dall’associazione “AvBike Woman” e giunto ormai alla terza edizione. Le due ruote, i pedali, un unico grande cuore che batte: la carovana della sensibilizzazione attraverserà l’intera città, dalla partenza a Borgo Ferrovia all’approdo in Villa Comunale.

Il programma e le finalità della mattinata saranno presentati ufficialmente in conferenza stampa giovedì prossimo, 4 settembre, alle ore 11, presso il Circolo della Stampa di Avellino .

Patrocinata dal Comune di Avellino e dalla Regione Campania, ed organizzata sotto i buoni auspici del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, l’iniziativa sarà illustrata da Emilia Falciano e Wanda Miletti, rispettivamente presidente e vice dell’associazione “Avbike Woman”, alla presenza, tra gli altri, del presidente provinciale del Coni, Giuseppe Saviano, del presidente Acli, Alfredo Cucciniello, del presidente di Us Acli, Giampaolo Londra, e degli sponsor.

Invitati a partecipare anche il Commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, il consigliere regionale, Maurizio Petracca, ed il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Fiorella Pagliuca.